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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 206 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden uyuşturucu getirilip 'Torbacı' tabir edilen kişiler aracılığı ile Kayseri'de dağıtılacağı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Y.Ç. (30) ve N.K. (36) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 206 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.
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