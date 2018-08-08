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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda 6 kişi yakalandı. 6 kişiden 4'ü uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken F.A. (38) ve B.G. (42) uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 50 gram uyuşturucu maddelerden bonzai ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 
 

İHA

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