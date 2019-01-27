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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda S.K. (23), M.E. (21) ve L.E. (37) yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 10 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkisi olan LYRICA hap, 4 parça halinde sentetik kannabinoid maddesi, 1 parça halinde metemfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo 8 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ele geçirildi.
M.E. uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak salıverildi, S.K.(23) ve L.E. (37) ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak adli makamlara sevkedildi.
 

İHA

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