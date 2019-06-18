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Uyuşturucu operasyonunda: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi Ekipler Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, C.K. (27) ve D.A. (25) yakalandı. Yakalanan şahıslarda yapılan aramalarda, 3 parça halinde 69.50 gram metemfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet Uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo, 1 adet 7.65 tabanca ve 39 adet bu tabancaya ait fişek ile 5 adet uyuşturucu paketlemek için hazırlanmış folyo ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 

İHA

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