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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalanırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda G.G. (28) ve B.K. (36), uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden satışa hazır 2 fişek halinde metemfetamin maddesi, satışa hazır 5 fişek sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ile 1 adet tabanca ele geçirildi. 
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

İHA

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