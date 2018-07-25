Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda G.G. (28) ve B.K. (36), uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerden satışa hazır 2 fişek halinde metemfetamin maddesi, satışa hazır 5 fişek sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.