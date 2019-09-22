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Uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu çalışmalarında 24 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda; O.U., E.D., U.B., M.T., K.K., C.E., Ö.D., A.Ç., T.D., S.E., H.D.Y. ,M.B. ,A.Y. ,A.A., N.Y., F.A., M.C., Ö.U., Y.E.S., S.K., İ.G.G., H.A., F.D. ve İ.E. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 10.00 gram metamfetamin, 3,05 gram Bonzai, 20,45 gram Esrar, 3,05 gram kokain ve 2 adet Uyuşturucu hap ele geçirildi.

23 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 kişiye de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı.
 

İHA

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