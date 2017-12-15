Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri'ye batı illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.K. (31), M.K. (47) ve K.A. (39) yakalandı. Yakalanan şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda, toplam adedi 2 bin 943 adet uyuşturucu maddelerden ekstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.