Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, V.D. (29), S.Y.(44), C.D.(26) ve F.M.(43) yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların araçlarında ve üst aramalarında satışa hazır vaziyette 4.65 gram esrar ve 6,25 gram metamfetamin ile pompalı tüfek ve 18 adet fişek ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA