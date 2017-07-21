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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan R.A. (25), M.A.Y. (21), Y.B. (24), G.A. (25) ve S.S. (45) yakalandı. Şahısların üst, araç ve ev aramalarında 5 parça halinde toplam ağırlığı 11 gram gelen Bonzai, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde Alüminyum Folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan R.A. ve M.A.Y.'ye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, G.A. ve S.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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