Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan 3 ayrı operasyonda uyuşturucu maddelerden bonzai, metamfetamin, axtacy haplar ele geçirildi.

Operasyonlarda M.K.(22),H.S.(26) ve B.K.(25), Ç.Ş.(32), B.A.(22) ve E.B.(31) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

İHA