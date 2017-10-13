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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 KiŞi TUTUKLANDI

Kayseri'de polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. 

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 KiŞi TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan bir eve geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, operasyonda 2'si kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

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KayseriUyuşturucuAsayişPolisNarkotik
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