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Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda N.A(22), A.Ç(36), D.Y(27), A.B(37), Ş.S(26) ve Y.E(38) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 15 gram metamfetamin, 4 adet extacy, 1.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Yakalanan zanlılardan A.Ç(36) ve Y.E(38) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
 

İHA

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