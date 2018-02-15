Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'ine uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldığı ve salıverildiği bildirildi.

Yakalanan şahıslardan 33 yaşındaki D.Y. ve 25 yaşındaki K.E.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.