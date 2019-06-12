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Uyuşturucu operasyonunda Afgan ve İranlılar gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda Afgan ve İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. 

Uyuşturucu operasyonunda Afgan ve İranlılar gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu şahısların batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip torbacı tabir edilen şahıslara dağıtım yapacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Melikgazi ilçesi Köşk mahallesinde bulunan ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 5 parça halinde 1.028 gram metemfetamin, 3 parça halinde 73.4 gram eroin, 7 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet, 10 adet paketlemede kullanılan eldiven, 2 adet ayrım için ölçek, 1 adet hassas terazi, 2 adet paketleme için rulo alüminyum folyo ele geçirildi. 

Operasyonda, Afgan uyruklu S.R. (16) ve F.E. (24) ile İran uyruklu M.H. (38) ve M.T. (26) uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. 

İHA

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