UYUŞTURUCU SATAN 1 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Şahsın ikametinde ve kullanmış olduğu araçta yapılan aramada (50,00) gram metamfetamin, (1,20) gram sentetik kannabinoid (bonzai), (1) adet uyuşturucu hap, (1) adet tabanca ve (14) adet fişek ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmıştır.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüzce, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



