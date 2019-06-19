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Uyuşturucu satıcılarına 157 polis ile şafak baskını

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 157 polisin katılımı ile uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şafak baskınında 12 şahsın yakalanması için 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak 2 ay süren teknik takipli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 57 kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Devan eden çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 12 şahsın yakalanması için 19 ayrı adrese 157 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda:
- 423,56 gram metemfetamin maddesi
- 7.81 gram sentetik kannabinoid maddesi
- 2 adet tabanca
- 1 adet pompalı tüfek
- 29 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 12 şahıstan 8'i yakalanırken, 1 kişinin halen tutuklu olduğu 3 şahıs için yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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