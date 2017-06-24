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Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda N.G. (23) yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 206.18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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