Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda N.G. (23) yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde 206.18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı
Kayseri polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
24 Haziran 2017 Cumartesi 13:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.