Uyuşturucu satıcılarına yakalandı

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün ilk çalışmasında U.P. (30), V.D. (20), S.E. (25) K.Y. (23), A.T. (23) ve F.A. (31)’da yapılan üst, araç ve ev aramalarında 9 parça halinde toplam 11 gram gelen metamfetamin maddesi ile bir parça halinde bonzai ele geçirildi. Yapılan sorgulama sonucunda S.E. ve F.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

İlde Battalaltı olarak bilinen yerde yapılan diğer bir çalışmada ise H.Ş. (38), G.A. (37), M.Y. (39), E.Ş. (25) ve A.K. (25)’de yapılan üst ve araç aramalarında 3 parça halinde bonzai ele geçirildi. Şahıslardan A.K. ve H.Ş.’ye uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı, diğer şahıslar ise yapılan işlemlerin ardından salıverildi.