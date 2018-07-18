Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu taciri 2 şahıs Malatya yolunda yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu ticari yapan ve doğu illerinden temin edip İstanbul’dan Kayseri’ye getirmeye çalışan B.K. (34) ve C.Ç. (28), Malatya yolu üzerinde gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri 2 şahıs Malatya yolunda yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu temin edip, İstanbul’dan Kayseri’ye sokmak isteyen B.K. (34) ve C.Ç. (28) adlı iki şahsı, Malatya üzerindeki kontrol noktasında otobüsü durdurarak şahısları gözaltına altı.

Şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramalar sonucunda iki parça halinde 77.6 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 4.87 gram gelen bonzai maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan özel bir aparat ele geçirildi.

Yakalanan B.K(34) ve C.Ç(28) isimli iki şahısa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Haber Merkezi

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberAsayişUyuşturucu TicaretiUyuşturucu TaciriKayseri Malatya YoluNarkotik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.