Uyuşturucu taciri 2 şahıs Malatya yolunda yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu temin edip, İstanbul’dan Kayseri’ye sokmak isteyen B.K. (34) ve C.Ç. (28) adlı iki şahsı, Malatya üzerindeki kontrol noktasında otobüsü durdurarak şahısları gözaltına altı.



Şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramalar sonucunda iki parça halinde 77.6 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 4.87 gram gelen bonzai maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan özel bir aparat ele geçirildi.



Yakalanan B.K(34) ve C.Ç(28) isimli iki şahısa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi