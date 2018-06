Uyuşturucu taciri 3 sanığa toplam 30 yıl hapis

Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan üç sanığa mahkemece toplam 30 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 1 fişek bonzai, 4 adet alüminyum folyo ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden C.E. (25) ve Y.B. (33) tutuklanırken, H.E. (30) isimli şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar C.E. ile Y.B. ve tutuksuz sanık H.E. ile avukatlar hazır bulundu.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı uyuşturucu ticareti suçunu işlemediklerini belirterek beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.E.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 850 TL adli para cezası, tutuklu sanık Y.B.’ye aynı suçtan 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası verirken, tutuksuz sanık H.E. ise beraat etti.

BİR SANIĞA DA 10.5 YIL HAPİS

Ayrıca 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan R.B. isimli sanığa mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Böylece 3. ve 5. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılanan 3 sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan toplam 30 yıl 11 ay hapis cezası verilmiş oldu.