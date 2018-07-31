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Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri  operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.H(30), K.S(36), O.S(49), A.B(30) ve M.E(30) adlı 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ev, üst ve araç aramalarında, 15 parça halinde paketlenmiş toplam 90 gram gelen metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şahıslara uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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