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Uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı
Edinilen bilgiye göre, 03.04.2020 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları operasyonunda, 2 poşet halinde 113 gram eroin ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şahıs da gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

İHA

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