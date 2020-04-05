Uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 03.04.2020 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları operasyonunda, 2 poşet halinde 113 gram eroin ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şahıs da gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İHA