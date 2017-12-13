Uyuşturucu taciri cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis ve toplamda 12 bin lira adli para cezası” ile Kayseri adli makamlarınca aranmakta olan ceza evi firarisi H.Ç.isimli şahıs yürütülen çalışma neticesinde Kozaklı ilçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yakalandı.

Firari H.Ç. emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İHA