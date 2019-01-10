Uyuşturucu Taciri İki Sanığa 12.5’ar Yıl Hapis

12 Nisan 2018’de Melikgazi ilçesi Battalgazi Bulvarı Selçuklu Mahallesi’nde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonrası iki ayrı olayda uyuşturucu kullanıcılarına uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüpheliler İ.T. ve E.S.’yi yakaladı. Şüpheliler üzerinde ve araçlarında yapılan aramada alüminyum folyonun yanı sıra 1 gram bonzai, 0.53 gram metamfetamin, 0.30 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar İ.T.(29) ile E.S.(29) ve avukatları hazır bulundu.

