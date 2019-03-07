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Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar yıl hapis

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu yargılanan 1’i kadın 2 sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25’er bin TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar kadın H.Ö. ile S.Y. ve avukatları hazır bulundu.

“Birçok suç işlemiş olsam da, kimseye uyuşturucu satmadım”
İhbar üzerine Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda evde bulunan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını söyleyen tutuklu sanık S.Y. “O evde sehpanın üzerinde bulunan uyuşturucular bana ait değil. Her ne kadar sabıkalı olsam da, birçok suç işlemiş olsam da, kimseye uyuşturucu satmadım, uyuşturucu satıcısı değilim” diye konuştu. Kadın sanık H.Ö. ise “Diyeceğim bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.Y. ve kadın H.Ö.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 25’er bin TL adli para cezası vererek, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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