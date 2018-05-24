Uyuşturucu taciri iki sanığa 8’er yıl hapis Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan yargılanan 1’i tutuklu 2 sanığa mahkemece ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660’ar bin TL adli para cezası verildi.

30 Ekim 2017’de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 29 yaşındaki H.M. ve 21 yaşındaki kadın A.T.'yi yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır, 2 parça halinde toplam 53 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Yakalanan H.M. tutuklanırken, A.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.M.(29) ile avukatı hazır bulunurken, A.T. isimli kadın sanık duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık H.M., uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu belirterek, “Kullandığım için pişmanım. Yüce mahkemenize sığınıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.M. ile tutuksuz sanık A.T.’nin fikir ve eylem birliği içinde ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçunu işlediklerini sabit görerek, iki sanığa ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660’ar bin TL adli para cezası verdi.

“İÇİCİYİM” DEDİ 12.5 YIL CEZA ALDI

Mahkeme ayrıca başka dosyada yargılanan K.D. isimli tutuklu sanığa da ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi. Sanık K.D.’nin mahkemede “İçiciyim, 2 çocuğum, hasta annem var, Bir daha karşınıza çıkarsam en ağır cezayı verin. Adaletinize sığınıyorum” savunması, mahkemeyi ikna edemedi.