Uyuşturucu tacirine 8 yıl 4 ay hapis

12 Nisan'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi, Papatya Sokak'ta bulunan eve baskın yaptı. 24 yaşındaki Ö.E.'nin bulunduğu evde yapılan aramada 179 gram metamfetamin ele geçirildi. Ö.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ö.E. ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Ö.E. mahkemede uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanmak için uyuşturucu maddeleri bulundurduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.E.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası verildi.