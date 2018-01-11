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UYUŞTURUCU TACiRLERi ADLiYEDE

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi. 

UYUŞTURUCU TACiRLERi ADLiYEDE
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada 06 DC 7714 plakalı araçta, polis ekipleri narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan bir başka operasyonda ise İran uyruklu B.V. isimli şahsın ikametinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda para, uyuşturucu ticaretinde kullanılan terazi, 3 adet extacy hap, 220 gram afyon sakızı ve 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç., V.B. ve İran uyruklu B.İ., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
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