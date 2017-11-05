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Uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üst, araç ve ev aramalarında 2 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Zanlılardan 2'sine Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan, 36 yaşındaki A.K.'ya ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldığı bildirildi.
Gözaltına alınan Y.A.(23), U.K.(25), E.Ç.(26) ve M.O.(22) hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi.

İHA

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