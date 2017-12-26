Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki uyuşturucu taciri yakalandı.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Battalaltı olarak bilinen bölgede uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda T.E.(34) ve D.G.(27) isimli şahısların yakalandığı öğrenildi.
Yakalanan şahısların üst aramalarında 18 parça metamfetamin, 2 adet Ecstasy hap, 37.20 gram bonzai maddesi ile uyuşturucu madde satımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.E. ve D.G. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.