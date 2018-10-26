Uyuşturucu Tacirlerine Ceza Yağdı

2 Şubat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, C.B. (37), D.Ö. (19) ve E.S. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır, 18 parça halinde toplam 83 gram metamfetamin, 5 parça halinde toplam 2.15 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo parçaları, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 18 fişek ele geçirildi.



3 Nisan 2018’de yapılan ikinci operasyonda ise O.G(28),F.A(38) ve E.C.(32) çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalandılar. Her iki ayrı operasyonda C.B., E.S., O.G. ve F.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanırken, D.Ö. ve E.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar C.B.(37), A.E.S.(28), F.A. (38), O.G. (28) ile tutuksuz sanıklar kadın D.Ö.(20) ve E.C.(32) ile avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanıklardan A.E.S. 17 yıldır uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu belirterek, “Hayatım boyunca hiç satış yapmadım, uzun süredir de cezaevinde olduğum için bu illetten kurtuldum. 17 yıldır içiciyim, çok pişmanım” dedi. Tutuklu sanık C.B. ise kimse ile fikir ve eylem birliği içerisinde olmadığını belirterek, uyuşturucu içicisi olduğunu ve yazılı savunmasında bazı isimler vererek etkin pişmanlıkta bulunduğunu ifade etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar C.B. ile A.E.S.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis, 25’er bin TL adli para cezası ile tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık O.G.’ye yine aynı suçtan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık F.A.’nın delil yetersizliğinden beraatına ve tahliyesine karar veren mahkeme tutuksuz sanıklar D.Ö. ve E.C.’ye de ceza vermedi.



