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Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine darbe
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden yapılan uyuşturucu sevkiyatını engellemek ve doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirmek için yapılan çalışmalarda, 2 farklı araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, R.Ç. (45), D.Ç. (28), V.B. (31) ve H.E. (43), 2 araç ile seyir halinde tespit edilerek Bünyan ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 260 gram metamfetamin ve bu maddenin satımında kullanılan aleminyum folyo rulosu ele geçirildi. 
Yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. 
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