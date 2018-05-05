Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden yapılan uyuşturucu sevkiyatını engellemek ve doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirmek için yapılan çalışmalarda, 2 farklı araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, R.Ç. (45), D.Ç. (28), V.B. (31) ve H.E. (43), 2 araç ile seyir halinde tespit edilerek Bünyan ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 260 gram metamfetamin ve bu maddenin satımında kullanılan aleminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.