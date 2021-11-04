Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZALTI

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZALTI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce  yapılan operasyonlar neticesinde; üç  şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahısların kullanmış oldukları araç ve adresleri tespit edilmiş ve  2 Kasım günü yapılan operasyonda 613,30 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik kannobinoid, 15.30 gram esrar, 3 adet uyarıcı hap, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve 48,000 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmıştır.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuKayseriemniyetEsrar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.