UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZALTI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlar neticesinde; üç şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahısların kullanmış oldukları araç ve adresleri tespit edilmiş ve 2 Kasım günü yapılan operasyonda 613,30 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik kannobinoid, 15.30 gram esrar, 3 adet uyarıcı hap, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve 48,000 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmıştır.

