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Uyuşturucu tacirlerine 'Koçbaşılı' şafak operasyonu: 19 gözaltı

Kayseri'de 48 ekip ve 2 narkotik arama köpeğinin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 19 kişi yakalanırken, kapıları koçbaşı ile kıran ekiplerin yaptığı aramalarda yastıklarda ve kapı pervazlarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; N.M.K, D.Ü., V.D., M.B., İ.A., E.Ç., O.M., G.P., İ.D., S.K., C.Ç., M.T., S.B. ve M.T. isimli şahıslar ve adresleri tespit edildi. Sabahın ilk ışıklarında harekete geçen polis ekipleri, 48 ekip ve 2 adet narkotik arama köpeği ile birlikte eş zamanlı olarak 14 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 19 kişi yakalandı. Kapıların koçbaşı ile kırılıp arama yapılan evlerde, 50 fişek halinde satışa hazır 19 gram metamfetamin, 2 parça halinde 15 gram esrar, 10 adet alüminyum rulo folyo, 16 adet paketlemek için özel kesilmiş alüminyum folyo, 2 adet extacy hap, çok sayıda uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 20 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca, 1 adet havalı tabir edilen tabanca, 2 adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 19 şahıstan 14 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, E.Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranmasından dolayı mahkemeye çıkarıldı. 4 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, C.Ç. ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 

İHA

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