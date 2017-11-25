Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anbar mahallesinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanırken, yakalanan şahısların ev üst ve araç aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 2.5 gram metamfetamin, 25.76 gram Bonzai ve 10.5 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 6 şahısa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılırken, F.G. (39), Ş.G. (20), O.Ö. (36) ve İ.B. (23) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

İHA