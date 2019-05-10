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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu G.A. (22), E.Ö. (39), H.S. (31), A.A. (43), N.S. (28), M.Ç. (22), G.Ü. (30), H.H.S. (35), M.İ. (44), B.U. (48), B.İ. (28), E.K. (27), İ.M. (34) ve O.K. (50) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada; 10 parça halinde toplam 30.80 Gram gelen metamfetamin, 28 adet kullanımı ve satımı reçeteye tabii hap, 1 parça eroin, 1 parça bonzai, 3 adet captagon hap, 2 kök Hint keneviri, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan hesap çetelesi, 1 adet tabanca ve 138 adet bu tabancaya ait fişek, 1 adet av tüfeği ve uyuşturucu madde satımında ve kullanımında kullanılan çok sayıda çeşitli aparat ele geçirildi.

Yakalanan 14 şahıstan 10'una Uyuşturucu Madde Bulundurmak Ve Kullanmak suçundan işlem yapılarak şahıslar salıverilirken, M.Ç. (22), G.Ü. (30), E.K. (27) ve O.K. (50) ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
 

İHA

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