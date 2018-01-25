Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Yakalanan zanlılardan S.Ç.(22) ve İ.E.(23) gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.