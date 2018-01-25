Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yakalanan zanlılardan S.Ç.(22) ve İ.E.(23) gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

İHA