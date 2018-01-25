Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Yakalanan zanlılardan S.Ç.(22) ve İ.E.(23) gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.
Yakalanan zanlılardan S.Ç.(22) ve İ.E.(23) gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.
İHA