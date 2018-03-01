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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı
Gözaltına alınan Y.K. (30) ve M.G. (25)’nin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddelerden satışa hazır; 10 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 parça bonzai, 4 parça toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan alüminyum rulo ele geçirildi. Y.K. ve M.G. ile ilgili adli işlemler devam ediyor.
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