Gözaltına alınan Y.K. (30) ve M.G. (25)’nin ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddelerden satışa hazır; 10 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 parça bonzai, 4 parça toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan alüminyum rulo ele geçirildi. Y.K. ve M.G. ile ilgili adli işlemler devam ediyor.
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
01 Mart 2018 Perşembe 10:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.