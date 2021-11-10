UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

9 Kasım 2021 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Araştırma Ekipleri görevlilerince Kocasinan ilçesinde yapılan ortak çalışmalarda (4) şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyon ile (9) şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette (96) paket halinde toplamda (38,5) gram eroin, (191,70) gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir. (5) şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan işlem başlatılmış, (4) şahıs ise “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınmıştır.

