Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl aldı, yakınlarına "Dik duracaksınız" dedi

Kayseri'de 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası alan bir kişi, mahkeme sonunda yakınlarına "Dik duracaksınız" dedi.

Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl aldı, yakınlarına "Dik duracaksınız" dedi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, H.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık H.Ş. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan H.Ş., "Yüce adalete güveniyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.Ş.'ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından H.Ş., mahkeme salonunda duruşmayı izleyen yakınlarına dönerek, "Siz iyi olun ben başka bir şey istemem. Dik duracaksınız" dedi. Sanığın yakınları da, kararın ardından sinir krizi geçirdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
OperasyonNarkotikGözlatıUyuşturucu KullanmakUyuşturucu TicaretiUyuşturucuAsayişHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.