Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu Ticaretinden Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri’ye İstanbul’dan otobüs ile uyuşturucu madde getirileceği bilgilerinin elde edilmesi üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticaretinden Bir Kişi Gözaltına Alındı

Gözaltına alınan A.T(27) isimli şahsın bagajında uyuşturucu maddelerden 310 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı bildirildi.

Haber: Remzi Yıldırım        

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.