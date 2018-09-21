Gözaltına alınan A.T(27) isimli şahsın bagajında uyuşturucu maddelerden 310 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı bildirildi.
Haber: Remzi Yıldırım
Uyuşturucu Ticaretinden Bir Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri’ye İstanbul’dan otobüs ile uyuşturucu madde getirileceği bilgilerinin elde edilmesi üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
21 Eylül 2018 Cuma 15:12
Gözaltına alınan A.T(27) isimli şahsın bagajında uyuşturucu maddelerden 310 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacağı bildirildi.