Uyuşturucu Ticaretinden Bir Kişi Gözaltına Alındı Kayseri’ye İstanbul’dan otobüs ile uyuşturucu madde getirileceği bilgilerinin elde edilmesi üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

21 Eylül 2018 Cuma 15:12