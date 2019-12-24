Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 1 kişiye, 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık İ.G. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede müvekkilini savunan sanık avukatı, “Müvekkilin kanında metamfetamin çıkıpta bonzai satmasının imkanı yok. Bu müvekkilliğimin sattığını değil, içtiğini gösterir” dedi.

Mahkeme başkanının sanık İ.G.’nin annesinin “Defalarca uyardım am satmaya devam etti” ifadesinin sorulması üzerine kendini savunan İ.G., “Eski ifadem geçerlidir. Tahliyemi talep ediyorum. Benim babam ve annem ayrıdır. O yüzden annemle aramda husumet vardır” diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İ.G.’ye ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.