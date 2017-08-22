Uyuşturucu ticaretine büyük darbe  

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'Paşa' lakaplı uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.







Edinilen bilgilere göre Planlı ve projeli dosya kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.D(31) isimli şahıs başarılı bir operasyonun ardından yakalandı.







S.D. isimli şahsın üzerinden 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet fişek,1 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, uyuşturucu satışından elde edilen 1.170 Euro, 700 dolar ve 1.850 TL Nakit para, bir adet sahte kimlik ele geçirildi.

S.D. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

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