Uyuşturucu zanlıları 14 bin TL ile birlikte yakalandı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları delillendirilen S.E.(34) ve T.A.(51) yakalandı. Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 90 gram gelen metamfetamin, 9.40 gram eroin maddesi ile 2.35 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan elde edilen 14 bin TL paraya da el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını kaydetti.

İHA