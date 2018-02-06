Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucu zanlıları 14 bin TL ile birlikte yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ve 14 bin TL para ile yakalanan iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu zanlıları 14 bin TL ile birlikte yakalandı
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları delillendirilen S.E.(34) ve T.A.(51) yakalandı. Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 90 gram gelen metamfetamin, 9.40 gram eroin maddesi ile 2.35 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahıslardan elde edilen 14 bin TL paraya da el konulduğu bildirildi.
Yetkililer, yakalanan iki zanlı hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını kaydetti.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.