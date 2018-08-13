Uyuşturucudan 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, yakalanan 4 şahıstan 3’ü uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapılıp salıverildi. M.S. (36) isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirildi.



İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik planlı projeli dosya kapsamında S.T. (34) isimli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanan şahsın aramalarında, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek, 45 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Ş.K. (35) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 parça halinde metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 parça halinde 27 gram sentetik kannabinod maddesi, 1 adet ectacy hap ve - 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçildi. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Ceketin gizli bölmesinde esrar yakalandı.



Doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda T.I. (25) adlı Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Şahsın ceketinde özel olarak gizlenen kısma saklanmış 740 gram reçine esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

