Uyuşturucudan çok sayıda şahsa işlem yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, “Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından 178 olayda 288 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 8’i adli kontrol neticesinde serbest bırakılırken, 24’ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



“Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9’u ifadelerinden sonra mahkemece salıverilirken, 18’i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda; 51,07 gram esrar, 1,75 gram eroin, 782,49 gram metamfetamin, 380,28 gram sentetik kannobinoid, 1,90 gram Afyon Sakızı, 346 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 63 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 13 adet mermi ele geçirildi.





Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş