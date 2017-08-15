Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi adliyede

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, S.K. (30) A.K. (32) ve M.E. (46) yakalanmıştı. Şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 14 parça halinde Metamfetamin, eroin, kokain, bonzai, afyon sakızı ve ectasy hap ele geçirilmişti.



Yakalanan şahıslardan A.K. ve M.E. uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, S.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınmıştı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise, Doğu ilerinden getirdikleri eroini Kayseri genelinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara para karşılığı sattıkları tespit edilen T.Y. (22) ve A.P. (21) doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi otobüsle Kayseri'ye getirerek içici şahıslara satacağı bilgisi üzerine Malatya-Kayseri karayolundaki uygulama noktasında bahse konu şahısların bulunduğu otobüs durdurulmuş ve şahısların yapılan üst aramalarında üzerlerine gizlenmiş halde 14 parça halinde toplam ağırlığı 60 gram gelen Uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirilmişti.



Ayrıca, polis ekipleri tarafından yapılan planlı ve projeli çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapmak ve hırsızlık suçlarından aranan F.T. (27), yapılan operasyonla yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.



Operasyonlarda gözaltına alınan S.K., T.Y., A.P. ve F.T., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.