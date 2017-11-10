Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İ.T.(20), H.T.(33), L.T.(33), A.A.A.(21) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev, üst ve araç aramalarında esrar ve eroin maddeleri ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



İHA