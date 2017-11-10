Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Narkotik polisinin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İ.T.(20), H.T.(33), L.T.(33), A.A.A.(21) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev, üst ve araç aramalarında esrar ve eroin maddeleri ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.