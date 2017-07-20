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Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak başlatılan operasyonda M.S.(21), H.Ç.(31), E.E. (27), V.G.(30), M.Ç.(50), G.T.(28) ve O.T.(22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlılar, haklarında başlatılan işlemin ardından doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken O.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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