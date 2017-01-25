Uyuşturucudan gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 8 kilo 610 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ile yakalanan 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Urfa'dan kente gelen 31 DL 861 plakalı araç ile Adana'dan gelen 06 HB 8010 plakalı araçlarda narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yapılmıştı. Yapılan aramalarda 31 DL 861 plakalı aracın yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 610 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirilmişti. Operasyonda Mustafa K., Mehmet Y., Zeki Y. A., İrfan K. ve Gökhan S. yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bir başka operasyonda ise M.E., H.S. ve N.A. 10 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Haklarında işlem başlatılan 8 zanlı, yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA